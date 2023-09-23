2024大選備受各界關注，根據一份最新民調顯示，有34.9%的民眾認為，民進黨應該繼續執政。相關新聞曝光後，引發了網友們的熱議，有人更直呼，這34.9%的人「是沒吃到苦嗎」？

《美麗島電子報》21日公布了最新2024民調，若是明年大選是三腳督，民進黨總統參選人賴清德、國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲的支持度，分別為39.8%、21.7%、20.2%。若戰局是四腳督，賴清德、侯友宜、柯文哲與鴻海創辦人郭台銘的支持度，則為：38.2%、18.8%、16.3%、7.3%。

此外，此份民調也指出，有34.9%的民眾認為，民進黨應該繼續執政，18.2%國民黨，10.6%民眾黨，5.5%無黨籍。

此份民調在入口網站《Yahoo》引發網友熱議，他們表示，「不論市話或手機，我從來沒有接過民調」、「那34.9%的人是沒吃到苦嗎？民進黨爛成這樣還一堆人挺，是怎樣」、「只有政黨輪替，才能遏止政府弊端」、「政黨不輪替，就只會繼續腐敗下去」、「現在民調根本不準」。