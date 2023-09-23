華為19日宣布將在25日發表最新產品，搭載華為獨創新一代近距離無線連接技術「星閃」（NearLink）。各界議論紛紛，此黑科技將來可能取代藍牙技術，甚至達到萬物互聯的嶄新科技生活。前立委郭正亮22日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，未來物聯網感知器在中國大陸會到處都是，此技術會連動到自動駕駛、自動車，因為慢1毫秒就會發生車禍。華為的雄心遠遠超過蘋果，很難說他是一間手機公司，未來所有東西都可連在一起。

「我覺得就是人工智能、萬物互聯的平台啦！如果用一句話講。」郭正亮表示，就是在人工智能的時代，他要做萬物互聯的平台，然後讓百工百業都連起來，這個是不得了的雄心！他的雄心遠遠超過蘋果。

郭正亮指出，蘋果只是要做視聽娛樂平台而已，華為是要在整個社會建立一個數位化跟智能化的環境，就是從個人、到汽車、到你的家庭，然後到產業、到大型建設，通通都串在一起！

「所以你可以想像，未來一定很多那個物聯網的...感知器啦！可能中國大陸就到處都是。」郭正亮強調，未來，比如說他那個星閃連結，為什麼他要講究不能夠有延誤？光是這個技術就會連動到，比如說自動駕駛，因為自動車，可能慢1毫秒就會發生車禍！

郭正亮直言，然後它可以連結4000個接點，那就是假設未來也會有智慧的交通系統，各式各樣的東西都會接到這個體系上面。看25日的發布會就可以知道，「你就很難說他是一間手機公司啦！耳機、問界智能車都會出來，我認為未來也會接到筆電，未來所有東西都可以連在一起！」