美國將在明年11月迎來四年一次的總統大選，共和黨內目前仍以前總統川普聲勢最高，但其他參選人也不甘示弱，力拚選民認同。其中，現任南卡羅來納州參議員史考特（Tim Scott）批評，另一位參選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）保衛台灣有期限的作法是「錯誤」，強調自己將始終保衛台灣，甚至願意提供拜登政府沒給的武器。

《國會山莊報》報導，史考特日前接受電台訪問，主持人問他，對於先前拉馬斯瓦米所稱，將保衛台灣「直到美國半導體能夠自主為止」，是否有任何看法。

美國共和黨總統參選人史考特（Tim Scott）日前在愛荷華州一場餐會上發表談話。（圖／美聯社）

史考特表示，拉馬斯瓦米的立場錯了，在保衛盟友一事上不該設下期限，「我們應該永遠忠於盟友，並給對手致命打擊。我們對任何盟友都該做出明確承諾，而台灣是我們的盟友。」

他也強調，保衛盟友不該是說說而已，該提供的武器「不該延遲交付」，而是「已經送達」。而若他當選總統，將提供保衛台灣的必要武器，「包括飛彈防禦系統，以及其他拜登政府沒給的武器」。

不過即使對台態度堅定，史考特在黨內的支持度仍大幅落後其他參選者。根據CNN最新民調顯示，川普在新罕布夏州的黨內支持度為39%，遙遙領先居次的拉馬斯瓦米（13%）和前美國駐聯合國大使海利（12%）。先前一度被看好的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）下滑至10％，而史考特只有6%。

新罕布夏州是全美初選的第一州，被視為總統大選的風向球。