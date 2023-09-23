《華爾街日報》日前報導，有美國官員透露，由於埃及遲未能在人權等議題取得進展，美方計畫將原本分配給埃及的部分外國軍事融資轉向台灣，金額為5500萬美元（約台幣17.5億元）。前立委郭正亮21日在《亮劍台灣》節目強調，當美國開始對某國做大量軍事融資時，表示國會議員可以伸手影響國防部，產生官商勾結，甚至溢價賣過期品如彈藥給台灣，國會議員爽賺差價。更嚴重的是，這意味著台灣快接近戰爭狀態了。

郭正亮指出，在過往的經驗裡面，我們如果看到美國開始對某個國家做大量的軍事融資，通常只有兩個情況：第一個就是這個國家已經非常接近戰爭狀態了！或者，他根本就在戰爭狀態。

「第二個，這個就是美國各路人馬可以伸手進去干預的時候了，尤其是國會議員！」郭正亮強調，國會議員他可以去影響美國的國防部，給台灣什麼武器。大家想想這會產生什麼東西？就產生政商勾結！

郭正亮提到，因為這個不是我們要買的，是對方塞給你的，然後你錢還要還他，還要加利息。所以我們台灣軍方有一批人，是很反對軍事融資的，他們說台灣不是沒有錢，我們要自己決定買什麼，我不要你塞給我！而且自己決定，就不會有人過手，去溢價。

「比方說我這樣講，他把那個倉庫的彈藥拿出來賣你，美其名為融資，但那個倉庫彈藥根本就是過期品，照樣賣給你！」郭正亮直言，然後他用目前的價格來算，那這裡面誰賺到了差價？很可能就是國會議員！「所以大家看到這種東西，你不要太高興！這意味台灣快要接近戰爭狀況！」