根據《美麗島電子報》2024總統大選第43波追蹤民調顯示，在四腳督的狀況下，賴清德以38.2%領先，侯友宜18.8%位居第二，民眾黨柯文哲以16.3%位居第三，鴻海創辦人郭台銘以7.3%墊底。前立委沈富雄表示，再過幾個禮拜，郭台銘的民調恐怕會變成3%、4%，或是5%；他不禁說，怎麼沒有一個幕僚跟郭台銘講實話，說不能再搞下去，否則可能會山窮水盡，非常難看。

沈富雄22日在政論節目《少康戰情室》中表示，他路過郭台銘連署站，在忠孝東路跟大安路那邊，好大的一個店面，相當於2、3個以上的店面，他路過時是大約早上10點、10點半，可能時間還早，就沒有什麼人。

沈富雄接著指出，郭台銘現在的支持度是7%，再過幾個禮拜，恐怕會變成3%、4%，甚或5%。郭台銘底下的人，包括智囊、智庫、幕僚，怎麼沒有一個人跟他講實話，說不能再搞下去，否則可能會山窮水盡，非常難看。

沈富雄認為，可能因為敢講跟郭台銘講這些話的人，都已經離開了。而現在還留在他身邊的人，也都不敢講。