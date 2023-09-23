國防部22日偵獲共機、共艦活動，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並同步監控共軍遠火、火箭軍，以及福建大埕灣附近地面部隊動態。前立委郭正亮22日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，包括日商買機票，國台辦點名批判民進黨總統參選人賴清德等，尤其演習地點在福建，還有部隊移防，火箭軍配置等，連大陸民眾都喊乾脆賴清德當選一了百了，許多跡象顯示情勢愈發緊逼，國防部也誠實寫了報告書，侯友宜、柯文哲應該直接問賴清德。

郭正亮指出，日本人做事是最保守的，他們就對在台的一些日商做問券調查，坦白說日經背後一定有日本外交部、也就是外務省的指示。他們得到的指示就是，如果真的有事要去哪邊坐船，如果是高級幹部，就先買好單程機票，然後不要開日期，都講到這種程度了。

郭正亮強調，明年大家覺得變數太多了，比如說國台辦很少在選前4個月，對民進黨候選人指名道姓批判，這個就是我對你沒有期待的意思。過去蔡英文時期真的沒有這樣，他們對賴清德很早就表態了，所以外界大家都看得懂，就是說1月13日如果確定是這樣，那可能會有一些事情出現。

郭正亮提到，為什麼這個演習引起人家重視？因為他是在福建！如果說在廣東、浙江，大概不會引起這麼大的重視。而且有很多動作，都是愈來愈接近實戰狀態，比如說看到部隊移防，「在動！」然後有一些遠火部隊、火箭軍的配置，然後有人在練游泳、有人在跳水，就給人家感覺實戰的味道愈來愈近。民眾的感覺也是蠻可怕的，最近有幾個朋友去大陸，大陸民眾就說：乾脆賴清德當選算了，然後直接講4個字：一了百了！

「國防部長邱國正算是非常誠實，也包括我們2023年的國防報告書，已經完全對美國交心了啦！」郭正亮表示，簡單講就是不對稱作戰，然後在地面作戰，縱深防禦，都講出來了。在這種情況下，台灣老百姓還無感？那坦白說，這個就要怪台灣的政治菁英了，你們為什麼不把這個東西講出來？

「我認為侯友宜跟柯文哲都該講出來！你要面對這種局面嗎？應該直接去問賴清德啊！」郭正亮直言，你明明就是陸委會對國台辦、海基會對海協會，那你還可以不認這個中華民國憲法？如果認為兩岸互不隸屬，應該用外交部對外交部。為什麼不是？表示兩岸在法律上有特別的關係。