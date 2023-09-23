廟口開講

「強強滾」張銘志22日在中天電視《廟口開講》直言，台灣不是民進黨的，台灣沒有欠民進黨，台灣人拚一次！到12月，在野黨的候選人，誰民調最高，就投給他！

「強強滾」說，台灣人太老實，「台灣是我們的，我們才是國家的主人」，台灣不是民進黨的，台灣沒有欠民進黨，民進黨做16年的總統了，陳水扁8年、蔡英文8年，欠民進黨什麼？

「強強滾」批，民進黨如果沒有鄉親支持，可以執政嗎？台灣人沒有人欠民進黨！

「強強滾」直言，中天說真話，卻被關台，這有道理嗎？民進黨吃銅吃鐵，欺負台灣人！什麼言論自由、什麼民主國家！民進黨執政有考慮台灣人？

「強強滾」大聲喊，「我們是主人」，國家的前途人民作主！台灣真的這麼悲哀嗎？貪官汙吏一大堆。

「強強滾」質疑，陳吉仲下台就算了嗎？買雞蛋花多少錢？錢被誰賺走了？國家我們的！不是民進黨的，台灣人拚一次！

「強強滾」強調，到12月，在野黨的候選人，誰民調最高，就投給他！