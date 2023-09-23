屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日傍晚大火，消防員入火場後遭遇閃燃，而後引起二次爆炸，造成1消防員死亡。對此資深消防員解釋閃燃的可怕，更表示若火場出現一前兆，就必須快點處理，或是選擇撤離，否則幾無生還可能。

任職彰化縣消防局第四大隊埤頭分隊的消防員「Chiu桑」，開設了YouTube頻道，解釋消防職人劇《火神的眼淚》中專業術語和救災代號。他指出，燃燒時產生的煙上升到天花板後，會開始水平擴散，天花板溫度夠高，就會開始燃燒，此種現象叫做滾燃(Rollover)，由於狀似天使張開雙翼，又叫「天使之舞」，是閃燃的前兆。

「Chiu桑」表示，看到天使之舞若沒做適當降溫或處理，就會往閃燃步驟前進。此時煙層會開始往下擴散，遮蔽視線，煙層與無煙的空間「中性帶」也會開始下降，包覆所有物品，導致室內所有物品同時起火，陷入火海。閃燃不會產生衝擊波，而是瞬間火焰席捲一切。

新興消防分隊分隊長柯博仁過往也指出，看到滾燃發生時，可採用渦輪式瞄子進行點放進行降溫，但若情況危急，必須立刻撤離，閃燃溫度高達500度以上，消防員裝備幾乎難以抵擋。