超人氣動漫《咒術迴戰》廣受歡迎，目前動畫第二季也在播放中，不少非動漫迷也都有收看。但漫畫最新的236回情報流出後遭到炎上，不少粉絲怒喊棄追。就有一名父親表示，兒子得知後難過到睡不著，自己也無法接受，直接把收藏的整套漫畫回收了。

男網友在PTT表示，自己是50歲「阿伯」，早上一醒來就聽到兒子聊到《咒術迴戰》最新一話情報，劇中的超人氣角色遭到「腰斬」慘死，因此吃不下也睡不著，無心上學。

一名50歲父親表示，看到兒子悲傷不已，相當心疼，火大就把整套漫畫拿去回收了。(圖／PTT)

原PO表示，看到兒子沮喪模樣，立刻打電話給學校請一天假。他說兒子不像自己，經歷過《機動戰士鋼彈鐵血孤兒》的洗禮，抗壓性不足，讓他非常心疼，由於自己也有追《咒術迴戰》，越想越氣，就直接把整套漫畫拿去回收，還痛罵作者一番，但自己抽到的一番賞沒有丟掉，「不說了，先去半套店爽」。

文章貼出引起鄉民討論：「冷靜點啦、「我們要看的是燒書，不是回收」、「記得用聯絡簿暴雷老師」、「好了啦，拍完照可以撿起來」、「會不會太氣了XD」、「冷靜，中秋節快到了，能拿出來用」、「有誠意就該連一番賞一起丟」、「現在只是情報，等連載出來再丟也不遲」、「如果劇情反轉你不就哭死」、「你只是想去半套店玩吧...」。