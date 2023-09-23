屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日驚傳爆炸，先前已確認1名消防弟兄殉職，確認身分為屏二分隊的賴俊儒消防員，而在深夜又在火場內找到2具消防人員遺體，目前1具已拉出送殯儀館，而另1具正準備拉出中。

先前傳出工廠內有7名員工失聯，目前確認有1位已自行就醫，目前仍有6個員工困在火場內，而傷亡人數也攀升到99人（10位消防、1位義消、88位民眾），尚有9人失聯。