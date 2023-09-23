德國政府消息人士指稱，德國計劃正考慮禁用華為、中興製造的部份設備，並從2026年起將其排除在核心5G網絡之外。中國大陸官方對此表示，限制使用中國零件違反公平競爭原則，中方絕不會袖手旁觀。前立委郭正亮22日在《頭條開講》節目強調，德國內政部缺乏精算能力，光是德國火車站裝華為通訊就有800個站，全不能裝會虧10億歐元！且華為已成民族主義的象徵，德國4大汽車營收在大陸超過3分之1，還賣得動嗎？

「因為華為不是只有手機啦，他最近拿到最大的訂單，可能是巴西喔！」郭正亮表示，巴西人口多，可能會用華為的5G通訊。「那接下來就是中東啊！」中東幾個有錢的產油國，都是用華為通訊，華為創辦人任正非的意思就是說，他對他的技術有自信！

郭正亮指出，德國這件事有點詭異，因為宣布要制裁華為的是內政部，然後經濟部跟德國企業都反對，所以還沒有最後決定。而且實施日期是2026年1月1日，哪有人這樣搞？還有2年多！它的理由當然就是說，那個5G會有安全的顧慮，可是因為德國是使用華為4G最多的國家，自己看了一個數字，大概佔62％。因為華為在製造它的通訊，5G可以直接接上去，所以要再裝華為5G的時候，會比較便宜，4G升5G的成本會降低。。

「這個會引起德國多大的成本？我認為那個內政部根本就沒有概念！」郭正亮直言，德國內政部就出來講一個很硬的話說，不管多大的成本我們都不會被嚇到！可是根本沒有精算的能力，就有人舉一個例子，光是德國的火車，裝華為通訊的就有800個站。那如果全部都不能裝華為更新的通訊，就要賠10億歐元！「這個只是一個行業喔！」而且你在這個時候當抵制華為的先鋒，華為現在已經變成中國民族主義的象徵了。

郭正亮強調，那你去想一想，中國大陸的消費者會對你怎麼看？德國4大汽車公司的營收，在中國大陸都超過3分之1，所以你的車還賣得動嗎？郭認為，這個只是德國內政部在那邊講，「我認為還沒有成為最後的決策啦！」