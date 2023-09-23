作家李昂在臉書抱怨年輕人不讓博愛座給自己，還點名台北市長蔣萬安給交代，引起爭議。精神科醫師沈政男指出，當代年輕人已經改寫了亞里斯多德的倫理學，奉行美德不會讓自己更幸福，改名去吃免費鮭魚才會，兩者其實是同一件事，延伸下去，颱風天為什麼要大家不要叫外送？外送員的風險關我什麼事？但世界不是照年輕人的倫理學在運行，當然李昂上網公審是錯誤的，因為無法實現正義，只是把事情弄得更混亂。

一名自稱是被李昂點名「翻白眼年輕人」、「她觸怒了我」的女網友表示，自己平常臉就滿臭的，自己其實只是抬頭看了對方一下，如果從李昂角度看像是在翻白眼、態度不好，她也很無奈，只能說聲抱歉了。此外，另一名男網友也出來爆料，指出當時自己也是車廂內乘客之一，事情發生當下，有其他人願意讓位，但反而遭到李昂拒絕，說「因為我要PO去臉書」，讓在場人都傻眼。

沈政男22日發文指出，當代年輕人愛講什麼情緒勒索，而情勒是什麼？「哥一語道破，也就是：任何沒有實質回饋的要求就是情勒，你要我讓座，請問我有得到什麼好處嗎？」上一代的人會覺得讓座是美德，可以讓自己開心，這一代年輕人也知道那是美德，因為書上這麼教，但他們內心並不覺得讓座會讓他們感到快樂；他認為，當代年輕人已經改寫亞里斯多德的倫理學了，「奉行美德，不會讓我更幸福。改名去吃免費鮭魚，才會！」

「翻白眼不願讓座，跟改名吃免費鮭魚，在哥看來，是同一件事啊！」沈政男強調，這類「沒有實質回饋的要求=情勒」的狀況，在當代社會太多了，實已形成當代年輕人的道德律令，也就是他們有了自己的一套倫理學，如果被請求仍不讓座，而且可以翻白眼，那麼，颱風天為什麼你要大家不要叫外送？外送員的風險，關我什麼事？我肚子很餓，有需求啊，為什麼不能叫外送？

沈政男直言，李昂不被讓座的事情，重點在於，為什麼人家已經開口，你不只不讓，還可以翻白眼？同理，人家在路上問路，你是不是也可以翻白眼不回應，意思是關我什麼事？路上有車禍，有人躺在地上，關我什麼事？我很累，我要趕快回家休息。「顯然，世界，就不是這樣運行嘛！」當然，李昂上網訴諸公審是錯誤的，因為，網路公審根本無法實現正義，就只是把事情弄得更混亂。