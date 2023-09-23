屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日驚傳爆炸，確認已有3名消防弟兄殉職，其中一名消防員及6名員工仍失聯，警消在殉職消防員尋獲地點附近發現部分遺骸，將進一步確認是否為最後一位失聯消防員。

內政部長林右昌連夜趕到屏東，協助屏東縣政府救災工作，聽完簡報後表示，由於現場火勢不斷，加上倉庫內部溫度很高，主要由消防機器人進行灌救，拉開火線，讓火勢不再擴散，待溫度下降就會進入火場進行搜尋。

災害後續則會透過專家會議來釐清，林右昌說，搶救過程中廠區持續發生爆炸，使得消防員無法靠近火場，加上廠房很大，且內部易燃品多，讓救援變得困難。

他也談到，第一時間受困的消防員進入火場即發生爆炸，懷疑爆炸同時就已經被震飛，目前被拉出的3人都在入口處約15公尺附近被發現。現場人員則透露，由於有發現部分遺骸，無法確認是否為第4名消防員，還需進一步確認。