楊姓女店長（紅衣者）見警上門趕緊打電話求助友人。（程炳璋攝）

去年10月剛成立的「台灣麻將最大黨」為全台第82個正式政黨，黨主席郭璽以推廣正當休閒娛樂為由，在全台開設9間連鎖麻將館，其中台南市北區的常青棋牌社22日晚間10時許遭警查獲涉嫌經營賭博，逮獲楊姓女店長在內共3名員工共與46名賭客，查扣賭資3萬多元，全依照賭博罪移送台南地檢署，負責人郭璽將事後通知到案一併函送法辦。

北區開元路上的常青棋牌社2月成立，對外宣稱推廣健康競技牌技，向顧客收取每分鐘1元的場地服務費，私下卻在網路聊天室群組內，每天公布要打多少錢為底的麻將。賭客打完結算後，自行到店門外換錢，意圖規避賭博罰則。

因店家鼓吹「健康競技」，提供便利的賭桌設備與茶點服務，每逢假日就吸引不少牌友號召打牌，甚至吸引成大、南台科大學生等男、女大生揪牌咖前往聚賭。

警方早就盯上這家旗牌社據點，上網一查，才知幕後老闆郭璽竟籌組「台灣麻將最大黨」，是台灣正式政黨，64歲郭男為黨主席，7月時宣布投入高雄左楠區立委選戰，主要政見要推動國會修法、宣揚麻將是競技活動，並非賭博。

郭璽陸續在全台開設9間連鎖麻將館，高雄、台北都有分店，其中常青棋牌社為台南唯一1家分店。

警方22日下午2時起喬裝賭客，在店內打牌埋伏到晚間10時許，才發現準備離開的賭客走到門口掏出現金結算，立刻表明身分控制現場11桌賭客。

警方當場逮獲楊女在內的3名幹部，43名賭客，並查獲3萬多現金賭資，還有部分籌碼，其中最小為年僅18歲的女大生，最年長為83歲阿嬤，49歲楊女擔任店長，莊男、吳男為員工。員工除了服務，還會在客人牌咖不夠時上桌湊一腳。

警方除了將46人依照賭博罪移送台南地檢署偵辦，負責人郭璽不在現場，警方將依照賭博罪嫌，事後找他到案一併函送法辦。