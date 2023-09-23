美國總統拜登周三（20日）在聯合國總部與巴西總統魯拉召同台開記者會過程狀況連連，外交場合再度出醜。拜登同一天於紐約出席競選連任募款活動時也出現令人擔心的舉止，不僅全程看稿致詞，還把一件激發他參選2020年總統的往事講了2遍，而且幾乎一字不差。80歲仍決定競選連任的拜登，難以擺脫外界對他高齡、健康狀況的質疑。

英國《每日郵報》22日報導，美東時間周三下午，拜登（Joe Biden）造訪糧食安全倡議專家、女富豪福勒（Amy Goldman Fowler）在紐約曼哈頓的住所，出席福勒為拜登舉辦的募款活動。據當天主跑白宮輪值隨行記者報導，拜登在下午4時過後於福勒住所的客廳開始致詞，現場僅20多人。

拜登開場白簡述上任以來經濟成績，接著談起他決定競選總統的過程，還有當年令他動念參選的維吉尼亞州沙洛茲維爾（Charlottesville）暴力事件。

拜登2019年表態角逐總統大選時提及，參選關鍵是2017年維吉尼亞州沙洛茲維爾暴力事件。

2017年8月11日，大批白人至上主義者、新納粹份子湧入維吉尼亞州城市沙洛茲維爾街頭，抗議當局移除南北戰爭時期南軍領袖李將軍的計畫，不少反對白人至上主義的人士也到場示威，雙方爆發嚴重衝突，混亂延續至隔天。拜登說，他動念參加2020年大選的理由在於時任美國總統川普（Donald Trump）對整起事件的反應。川普在衝突發生的第一時間保持沉默，拖到隔天才發聲譴責，卻未提及引爆衝突的右翼團體，還離題扯到自己降低失業率的政績。

拜登聊到參選動機時往往會提起這件往事。20日下午募款餐會現場的隨行記者報導，拜登講完這段故事之後，「過了幾分鐘，他又講了一遍，幾乎一字不差」。

美國共和黨全國委員會（Republican National Committee）一名發言人回應此事時開酸：「完全可以接受。」曾任共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）發言人的蓋斯特（Steve Guest）嘲諷：「這很正常......再正常不過的了。」

美聯社今年8月民調顯示，美國77%選民認為拜登年紀老到無法再做4年總統，其中69%是與拜登同黨的民主黨人。拜登就任總統以來，口誤、失足等糗事一長串，最新一筆是20日當天在紐約出席聯合國大會期間會晤巴西總統魯拉後舉行共同記者會，拜登一上台就撞上巴西國旗，離場前居然沒跟魯拉握手就走人，相當失禮。