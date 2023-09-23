屏東科技園區明揚科技股份有限公司，22日傍晚發生爆炸。目前累積超過80人送醫、至少1名消防員殉職。當時現場畫面可見，廠房鐵皮噴飛，建築物內因受衝擊凌亂不堪，消防員仍在建築物內找尋有無受困民眾。後來由於大火持續延燒，封鎖線再往外拉，到了晚上10時多現場又傳爆炸，救難人員停止救援、全面撤退。

（圖／翻攝畫面）

根據《記者爆料網》曝光的影片可見，當時夜幕尚未降臨，天空就已布滿濃濃黑煙，爆炸威力之大，就連廠房的鐵皮都被噴飛。而從其他影像也可發現，建築物內早已凌亂不堪，消防隊員仍在找尋有無受困民眾。

（圖／翻攝記者爆料網）

（圖／翻攝畫面）

目前此起事故累積超過80人送醫、至少1名消防員殉職，相關單位派出34車、66人趕往現場，但因廠區裡有化學物品，產生的爆炸含有粉塵，屏東縣府現已啟動大量傷患機制。

根據《ETtoday新聞雲》報導，起初由於大火持續延燒，封鎖線再往外拉，後來深夜10點多現場驚傳再度爆炸，救難人員停止救援、全面撤退。

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