屏東科技產業園區一間高爾夫球工廠22日傍晚發生火警，傳出已有74人送醫治療，至少1名消防員殉職，仍有4名消防員受困。高雄市政府消防局一共派出多輛人車支援救災。高雄市長陳其邁此前也向屏東縣長周春米透露，高雄市府將會全力協助救災，指示衛生局啟動相關機制，待命救護。

高雄市消防局表示，今晚6時20分接獲屏東縣消防局來電，請求支援救災、救護人力，隨即呈報市長陳其邁，截至晚間7時30分，一共派遣9輛車、18名消防員，並由消防局長王志平帶隊趕往事發現場救援。與此同時，非常關切屏東縣災情的陳其邁，除了有和周春米互通電話，允諾全力支援，也請高雄市衛生局啟動病患後送機制，待命協助救護。

（圖／報系資料照）

屏東縣消防局長許美雪透露，仍有4名消防員受困；當時由於建物內含有烷、天然氣等化學物質，消防員開啟水槍隨即爆炸，造成建物物品掉落，以致有人遭壓，「所以我們現在要找到人、把人弄出來，至於最初起火爆炸原因現在還不得而知，我們現在優先救人。」

屏東縣消防局當下獲報，立刻出動34輛消防車、66名消防隊員到場搶救。高雄市消防局也在第一時間派出多輛人車前往支援，屏東縣府也已啟動大量傷患處置機制。

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