通常家人在幫孩子取名都會審慎思考，不讓一些別有寓意、諧音的字成為難以啟齒的笑柄。不過，一名人妻表示，婆婆最近竟為出生不久的孫女取名「招弟」，一番話讓身為媳婦的她傻眼。就有網友痛批「想要孫子想瘋了」，也有人建議「請婆婆改名，叫『招男孫』」。

人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，「婆婆說要我把剛出生的女兒，取名叫做『招弟』。」一番話讓身為媳婦的她直呼，「現在怎麼還會有人想取這種菜市場名字呢？」語畢附上「白眼」、「難受」的表情符號，盡顯無奈。

貼文一出引發熱議，就有網友痛批婆婆取名的用意，直呼「因為妳婆婆想要男孫」、「真的傻眼，難道叫『招弟』真的招得到弟弟嗎？那我要女兒，我兒子不就要叫『招妹』？妳婆婆真的是太鬧了」、「請婆婆改名，叫『招男孫』」、「2023年了，誰還要取這種名字」、「她想要孫子想瘋了」。

與此同時，也有網友分享個人經驗，指出「選好名字自己報戶口就好，根本不需要理她」、「沒事，我本來要叫我女兒『桂圓』，結果被先生大力的阻止」、「讓我想到當年，公公給了一個名字，說要叫我兒子『覺海』」、「我大兒子差點被取名『志明』，我那時跟我老公說，你如果連孩子的名字都不能做主，那就離婚吧」、「千萬別聽另一半說『先答應、以後再改』，不要讓小孩痛苦18年」。

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