泰國一名失業女子，遭指搬進男友家中超過1個月，生活開銷都由男方父母負責，違背當初說好找到工作就會離開的約定，也讓她的男友無奈表示，情況若再持續下去，恐會影響2人以及父母的關係。

根據《The Thaiger》報導，男子在網路論壇Pantip表示，女友自從失業搬進家中已有1個多月，當初說好只是暫住，找到工作就會離開，如今早已超過約定期限，女友不僅沒有回歸職場，居然還讓他的父母照顧生活起居，負擔伙食、水電開銷。

針對上述情況，男子曾對女友告知，即便寄人籬下，也要適時貼補家用或用個人錢財購買食物，結果女友往往在被提醒當下才會付諸行動，同時繼續在家當起無業人士，久而久之讓他覺得，女友根本無心找尋工作。

儘管男子有和父母悉心討論，認為女友既然受人照顧，就要提供相對付出，而非一昧索取，不料父母不以為然，甚至堅持繼續照顧女友，而他開始擔心，一旦情況持續下去，將會影響自己、女友以及父母的關係。

貼文一出引發討論，有的網友指出，男子不妨正面思考，試著支持、理解女友的難處，既然雙親願意給予照顧，她也能藉此陪伴他的父母；還有一派網友表示，男子在沒結婚的前提之下，縱容女友在家取予求非常不妥，因此務必再找機會溝通，找出彼此都能滿意的解決方法；更有網友直言，男子要麼要求女友盡快搬走，要麼雙方一起離開，免得造成父母負擔，其中不乏要求2人分手的建議。

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