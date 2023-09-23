日本人氣漫畫《咒術迴戰》原定下週一（25日）公開漫畫236話劇情，但被不肖人士提前外流，引發各界瘋傳。對此，台灣負責代理該作的東立出版社21日發出聲明，提醒各界盡快下架非法圖源，切勿分享、流傳，以免觸犯相關法律。

東立出版社在臉書、Instagram等社群平台發出聲明，標題寫下「致媒體與讀者」，內文提到代理的日本集英社漫畫作品《咒術迴戰》，近期發現有被使用不正當來源情報與圖片做為素材，已於第一時間聯繫、要求下架相關內容。

東立出版社指出「煩請各媒體、網站切勿使用非法圖源，若已使用也請儘速撤除、下架文章，否則本公司將不排除採取法律行動」，也向讀者提醒，切勿分享、流傳非法來源之圖片或未上市的連載情報，避免干擾其他讀者之閱讀體驗，甚至觸犯相關法律。

東立出版社聲明。（圖／翻攝自臉書／東立出版社）

據悉，日本漫畫家芥見下下創作的《咒術迴戰》，2018年在漫畫雜誌《週刊少年Jump》連載、2020年改編動畫， 結果原定下週一才會公開的漫畫第236話，卻在本週的印刷階段遭到不肖人士偷拍，導致劇情提前外流，引起業界人士抨擊，也讓不少粉絲被無預警劇透。

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