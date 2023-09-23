烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天持續尋求國際支援行程，往訪親密盟友加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），杜魯道矢言增加對這個遭戰火蹂躪國家的援助。

法新社報導，澤倫斯基昨晚抵達加拿大首都渥太華（Ottawa），他本週稍早在聯合國發表演說，昨天在華府與美國國會和總統拜登會面，拜登矢言援烏的戰車即將抵達。

澤倫斯基在國會演說，表達基輔對加拿大支援的感謝之意。

他說，加拿大「總是捍衛正義，當俄羅斯對烏克蘭全面發動戰爭，我毫不懷疑你們將選擇自由正義的一方」。

澤倫斯基表示：「感謝你們。」

澤倫斯基最後以加拿大總督西蒙（Mary Simon）教他的原住民語言來結束演講，大意是「不要放棄，保持堅強克服一切困難」。

杜魯道宣布，未來3年增加對烏克蘭援助6.5億加元（新台幣155億元），其中包括50輛武裝車輛和F-16戰機飛行員訓練經費。

除上述軍援外，加拿大已援助烏克蘭89億加元（新台幣2122.6億元）。