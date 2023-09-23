超思資本額僅50萬元，卻能接下農業部進口蛋標案，負責人秦語喬至今未露面，引發外界好奇。農業專家「Lin bay 好 油」林裕紘22日在節目中表示，秦語喬現在是75歲的老太太，要去申辦一間公司，其實很難。

針對超思申辦復業，Lin bay好油22日在《關鍵時刻》節目中表示，這件事非常奇怪，超思2月24日休業，接下來是228連假，可是3月2日就能復業，一個休業的公司，居然有辦法在2天內就復業，一般來講太不可思議。

Lin bay好油接著指出，秦語喬是1948年出生，現在75歲了。75歲要去申辦一個公司，其實很難，並不容易過，會被認為，75歲都退休了，怎麼會去辦一家公司，可能是人頭戶等等。所以在商業登記上，有些年紀太老的，其實會辦不下來，更何況，在超思這裡發生太多太多的巧合。

名嘴黃世聰則認為，這次爭議，只要超思出來講，包括匯款、巴西那邊是跟誰買的，可是在它沒辦法講清楚的狀況下，現在任由這些蛋商、蛋商代工業者，跟我們政府在互踢皮球，大家踢來踢去 ，始作俑者就是超思，問題是，大家都完全搞不清楚，超思到底是怎樣的一個公司。