毒癮者出獄後如何復歸社會、不再吸毒，讓主管機關傷透腦筋，基督教更生團契的「永新中途之家」近來卻讓法務部和更生團體刮目相看。「永新中途之家」首創保護式照料，解決毒癮者謀生、社交、債務、疾病等問題，5年來陸續收容37位學員，戒毒成功後繼續就學、擔任戒毒講師和考上烘培師等證照者超過10餘人，這一切成果的靈魂人物就是少校退伍的傳道胡子琳。

1955年出生的胡子琳從小在高雄鳳山長大，高雄中學畢業後從軍就讀中正理工學院，退伍後不幸經商失敗，欠下千萬債務，連從事教職太太的退休金也賠進去。龐大的債務壓得胡子琳喘不過氣，他一天抽3包菸，吃了許多安眠藥和抗憂鬱藥物，晚上仍睡不著。

2009年初，胡子琳去台中出差前，向太太要2千元加油錢被拒，頓時所有生活上的不如意湧上心頭，羞愧悔恨交加的他不想活了，在租屋處灌酒、吃安眠藥、再開瓦斯想了結生命，瓦斯氣爆後，全身40%燒傷的他，3天後竟被醫師救了回來。鬼門關前走一遭的胡子琳醒來後還是要面對債務，他直呼：「上帝救了我，難道是為了修理我？」他誠心禱告，決心再也不吃安眠藥等藥物，隔天竟然奇蹟式戒掉，連他長期看病的松德醫院都嘖嘖稱奇。

「永新中途之家」胡子琳傳道夫婦在彰化監獄前合影。（圖／讀者提供）

胡子琳後來先償還了朋友3百萬元債務，正愁怎麼處理欠太太的7百萬元，太太卻建議他去念神學院，不料別人3年畢業，他卻念了5年。讀神學院時，胡子琳發願要成立戒毒中途之家，可是錢從哪裡來？神學院畢業後，胡子琳到矯正署明德戒治分監擔任駐監傳道人，沒錢、沒資源的他時常告訴大家自己的理念，卻被笑稱「畫大餅」，胡子琳仍不改其志。

但奇蹟發生了！2018年5月，美國聖地牙哥華人教會「主恩堂」的短期宣教團來台，聽說明德戒治分監有位常「畫大餅」的傳道人想成立戒毒中途之家，雙方會面後，主恩堂牧師再從美國來台面談，確定胡子琳就是他們要找的「天選之人」，最後敲定連續3年、每年捐助60萬元，於是「永新中途之家幸福農場」2019年在台南正式成立。

胡子琳表示，當時他告訴美國主恩堂牧師，福音戒毒雖然效果不錯，但毒癮者的「心癮」難治，一旦生活不如意，就會走上吸毒老路，因此他要創立一個能解決所有問題的中途之家。主恩堂牧師認為他的理想和標準很高，願意支持他，而胡子琳也沒讓他們失望，除了創立「永新中途之家」，還成立「帶我回家工作坊」作為銷售更生人自製水餃、包子、饅頭等食品的窗口。

曾誤入歧途的葉慶國在「永新中途之家」自食其力，被稱為「水餃一哥」。（圖／讀者提供）

胡子琳指出，毒癮者沒有花3、5年時間是不可能戒治成功，後續如何回歸社會而不再犯，就應培養他們謀生能力，並擴大正常社交圈和治療慢性疾病，才是重點。因此永新中途之家，鼓勵更生人念書、考證照，讓他們「自己賺零用錢」，因為有了收入，才有尊嚴，還能解決債務問題；交往正常的朋友，才能脫離以往的環境。

永新中途之家的葉慶國被稱為「水餃一哥」，多次吸毒讓家人都放棄他了，當他好不容易賺錢存了1萬元，寄回家裡，媽媽卻以為他加入詐騙集團，不但掛他的電話，還主動打電話給胡子琳，提醒不要被他騙了，胡子琳再三解釋也沒用，媽媽後來常常收到葉慶國寄的錢，半信半疑跟葉慶國的舅舅到永新中途之家，發現自己的孩子真的改變了，現在則是葉慶國常掛媽媽電話，因為他覺得「媽媽太嘮叨」。

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