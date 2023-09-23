花蓮「曾記麻糬」是觀光客必買的伴手禮，但很多人不知道「曾記麻糬」老闆董椿霳投入犯罪被害人保護活動長達20餘年，近年還參與更生保護活動，加入監外自主作業、成為合作廠商之一，今年正式簽約加入更生保護會總會的「更生事業群」，成為友善廠商更生事業體之一，「曾記麻糬」歡迎更生人的加入，大家一同打拼，成為事業上的夥伴。

「曾記麻糬」的全名是「曾記麻糬股份有限公司」，原本只是董椿霳岳父曾水港老先生在花蓮市區沿路騎車叫賣的國民美食，據說以前花蓮沒有人不曾吃過他的麻糬，女兒曾惠娟傳承父親的手藝，和丈夫董椿霳一起上街販售手工麻糬，董椿霳心想一直當攤商不是辦法，因此夫妻兩人省吃儉用，1994年在花蓮市區租下店面，創立「曾記麻糬」品牌，1999年工廠已能量化生產，並拓展多家門市，成為花蓮麻糬的代名詞。

回顧成家及創業過程，董椿霳非常感恩他的岳父岳母，願意把女兒嫁給他這個窮小子，而且「不要聘金、只要大餅20盒」。他表示自己是外省老兵之子，父親退伍後分配到花蓮農墾隊，原住民的母親在他3歲就跟父親離婚了，他從小跟著父親種田，靠天吃飯讓父親入不敷出，欠下農會不少債務，因此小小年紀就要打工貼補家用，讀夜校時認識了太太曾惠娟，後來他從軍當職業軍人，中士退伍後和太太一起打造麻糬王國。

從小困苦的生活，讓董椿霳更能體會底層民眾的苦，這也是他20年來投入犯罪被害人保護工作的原因，5年前更保花蓮分會主委黃淑珠找他，希望提供受刑人監外自主作業的工作機會時，他一開始拒絕，後來覺得更保還是需要社會上善良正向的人進來，不過當他告訴同事決定加入時，卻遭到全公司同事的反對，理由當然是幹嘛幫助那些曾經犯罪的人，董椿霳則耐心勸說，表示監所一定會挑選過才轉介給他們，也相信來的人會表現得好。

董椿霳（左）和太太曾惠娟（右）白手起家，創立「曾記麻糬」。（圖／讀者提供）

5年來，共有10位更生人到「曾記麻糬」上班，目前留下2人，其中一位吳義凱已經升任基層幹部。董椿霳說，更生人要願意改變自己，「我們才能慢慢引導他」，如果能和過去的朋友斷捨離，只要努力3到5年並耐得住寂寞，慢慢地就比較穩了。

至於與更生人同事相處模式，董椿霳表示，他都是平常心，像吳義凱當初留下來工作，上班有時遲到還會說粗話，經過溝通後改掉這些壞習慣，也願意分享工作上及人際關係遇到的問題，董椿霳則以過來人的身分告訴他該怎麼做。現在吳義凱不但當了幹部，還和董椿霳一起考證照，下班了還上夜校充實自己。

吳義凱說，來到「曾記麻糬」這間公司令他非常驚訝，公司願意輔導及投資在每個願意成長的工作夥伴身上，這是很少中小企業願意主動做的事情，也是因為企業主的關懷與照顧，淺移默化的改變他原本偏差的價值觀及行為，「說實話，我非常感恩、也非常珍惜。」董椿霳則是歡迎更多的「吳義凱」來「曾記麻糬」上班，他強調，不要怕離家遠，只有和過去斷捨離，才能走出更美好的人生。

法務部今年2月開始推動友善廠商及「更生事業群」的計畫，希望利用更生保護會自有財產及場地，結合現有廠商共同經營，降低更生人在職場上挫敗感，讓徘徊社會邊緣的更生人，回歸正軌，也讓更生人在「更生事業群」裡服務更有保障。

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