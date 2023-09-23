22歲的新人饒舌歌手寬仔近期陸續推出〈Favorite Girl〉、〈時差〉、〈驚嘆號〉等新歌，雖然從小就喜歡音樂，但當時並沒有當歌手的想法，直到國三畢業那年看了兄弟本色的演唱會，才真正愛上了嘻哈音樂，「以前只覺得嘻哈很酷，但沒有了解它的歷史及文化，直到聽了兄弟本色，我就決定未來也要做這件事情。」

為了提升作品品質，寬仔高中畢業就與朋友合資買音樂器材。（圖／趙文彬攝）

寬仔提到自己以前是籃球隊，練習時大家會邊聽饒舌歌，時間一久饒舌歌曲在他心中也漸漸有了地位，而被兄弟本色啟發後，便決定嘗試自己做饒舌歌，但他表示那時饒舌歌的受眾還沒有這麼多，幾乎都是他自己摸索，直到上大學後，才遇到更多志同道合的朋友，而對於走向音樂之路，到現在他都沒有後悔過，表示：「從那個瞬間開始，我就決定要做這件事情，這些年也沒有改變想法！」

由於為了音樂燒太多錢，寬仔拚命打工，下班後吃泡麵省錢。（圖／趙文彬攝）

高中畢業時，寬仔首次將自己的音樂上傳到YouTube，獲得不錯的成績，他也開始更加認真看待錄音的環境，與好兄弟投了10幾萬買器材，對當時還沒上大學的他來說是很大的開銷，只好瘋狂打工，下班為了省錢，只能跟朋友在超商吃泡麵，不過也因此得到不少音樂靈感，雖然當時經濟有點拮据，生活也相對辛苦，但爸爸看到他對音樂的決心，資助了他一些錢，讓他相當感謝。

寬仔因無法跳脫同溫層感到沮喪，剛好就遇到現在的公司。（圖／趙文彬攝）

談到一路以來最大的瓶頸，寬仔提到大學時參加嘻哈社團，覺得很有成就感，但他漸漸發現自己只是待在同溫層中，又遇到疫情加上畢業要開始面對現實，讓他有深深的無力感；不過剛好他遇到了現在的公司，「找我談時我想了一陣子，簽約對我來說是很重大的事情，我不是為了想當明星而簽約，是因為遇到瓶頸要跳脫環境，到新的地方試試看。」他也決定先到外面闖看看，若是做出成績，再回頭幫助一同玩音樂的好友們。

流量與尊嚴該如何取捨，曾讓寬仔感到很矛盾。（圖／趙文彬攝）

寬仔曾推出歌曲〈Money,Fame＆Respect〉，表達出自己矛盾的一面，並思考究竟是錢比較重要，還是嘻哈歌手的尊嚴比較重要，發現若是想要錢跟流量，就要放下一些自尊，「進入這個產業後，發現最重要的是懂得堅持跟妥協，該堅持的事情就要堅持到底，但一些事情如果沒有這麼嚴重，心態就要更開闊一點。」他坦言直到現在還是會排斥太商業的音樂，認為這樣的音樂會失去靈魂跟個性，不過他能接受歌曲用商業化的手法包裝，才能讓更多人聽見。

寬仔推出情歌〈Favorite Girl〉，但他很排斥寫歌告白。（圖／趙文彬攝）

由於寬仔的歌曲較多是探討人生及社會，先前難得發行浪漫情歌〈Favorite Girl〉，不過他透露自己不太喜歡做情歌，表示：「我的人生裡面有很多東西比感情更值得提，我覺得有更多有意思的事情，不過也沒有到排斥情歌，只是沒這麼常做。」問及平時是否會寫歌向心儀對象告白？他笑說：「絕對不會！這很彆扭，不是走這種浪漫路線的。」

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