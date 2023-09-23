高雄市長陳其邁表示，目前高雄市共收治事件相關患者15位，並派遣高雄榮民總醫院及高雄長庚醫院派遣2台救護車、3名醫師及4名護理人員前往屏東救護，衛生局黃志中局長也前往現場馳援。（林和生攝）

屏東明揚國際「深夜爆不停」廠房全陷火海 封鎖線兩度外撤無法搜救。(林和生攝)

屏東「明揚國際」工廠發生爆炸，截至23日清晨6時，現場仍是濃煙密佈。（謝佳潾攝）

屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚爆炸，導致96人輕重傷送醫，還有10人失聯，下個月要去度蜜月的消防員賴俊儒當場殉職工廠燃燒經過一夜，截至23日清晨6時，明揚國際現場仍是濃煙漫布、黑煙竄天。內政部長林右昌今天凌晨抵達表示，4名消防員進入火場後就發生爆炸，感到遺憾會最高從優撫卹截至。衛福部次長王必勝今日（23日）凌晨3點前往各醫院探視傷者，坦言「有部份傷者傷勢非常嚴重，可以想見災害現場破壞威力之大」。

明揚國際工廠內推放大量塑膠粒、橡膠等易燃物，大火持續延燒，直至清晨6時許仍冒出陣陣火光，濃煙漫布，從熱影響顯示，場內的溫度突破攝氏1000多度。

屏東縣政府今天凌晨公布最新的傷者送醫狀況，後送醫院100人（含急救無效的消防人員賴俊儒）、3死（消防人員）、6失蹤（民眾）、另現場仍有1名消防人員待確認。

「明揚國際」22日傍晚爆炸屏東縣府考量火災造成的空氣汙染、落塵影響，鄰近的前進國民小學23日停止上課，進行全校檢點、清洗工作。

衛福部次長王必勝23日凌晨3點在臉書發文表示，爆炸事發之後已陸續前往高醫附設醫院、國軍高雄總醫院、高雄長庚醫院、屏東榮民總醫院、屏東寶建醫院、屏東基督教醫院、部立屏東醫院，詳細了解各醫院傷者的傷勢及治療狀況，也前往探視仍在急診的病人，並拜託各醫院給予最好的醫療照顧。

內政部長林右昌指出，明揚國際現場的火勢與內部溫度非常高，透過屏東與高雄市的消防人員、消防機器人同步救災，已把火線區隔，讓火勢不會再繼續燃燒，目前火勢已經獲得控制，等到溫度下降，會持續搜救6名失聯員工。