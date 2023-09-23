屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，警消漏夜搶救，大火持續悶燒至今逾12小時，現場仍濃煙直竄天際，目前確認已有3名消防弟兄殉職，另一死者待確認是否為消防員，另還有6名工廠員工失聯，逾百人輕重傷，警消持續射水降溫滅火、搜救中。

由於爆炸工廠內推放大量塑膠粒、橡膠等易燃物，大火持續延燒，23日清晨現場依舊濃煙密布、直竄天際，清晨5時許甚至冒出陣陣火光，據悉，從熱影響顯示，場內的溫度突破攝氏1000多度，救災人員只能布水線持續射水降溫。

縣府表示，目前確認有4死，當中有3人是殉職的消防員，另一死者待確認是否為消防員。

縣府指出，火災發生時，殉職的賴俊儒進入火場，從工廠側門進入廠區觀察火點，不料入內約15公尺就發生爆炸，賴當場遭爆炸威力震飛，送醫後不治，陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔則倒臥在1樓。

23日凌晨，搜救人員發現遺骸，警消依據死者有消防裝備，確定又有2名消防員殉職，但另1名死者仍待確認是否為消防員，至於確定的殉職消防員身分也有待確認中。

現場人員透露，由於有發現部分遺骸，無法確認是否為第4名消防員，還需進一步確認。