腹部聚集了相當多的器官在其中，但腹痛時民眾往往第一個反應就是吃壞肚子，也因此忽略了緊急重大疾病而延誤就醫的消息時有所聞。正因為腹部當中有非常多的器官，也因此出現疼痛等不適時，應留意疼痛的位置，適時前往就醫。

家醫科王威傑醫師表示，雖因飲食造成吃壞肚子等狀況都有可能在腹部各處出現疼痛，且未必每一種腹部不適都需要立即就醫，但腹部集合了各種器官，各種疾病都有可能，許多問題若拖延了反而可能讓病情更加嚴重，因此當腹部出現不適時，可先將腹部想像成9宮格，以第一人稱做初步判斷。但若有出現強烈的不適、急性疼痛等，不論如何都建議盡早就醫。

●上腹疼痛：

上腹器官較多，若腹痛情況出現於上腹，民眾較難判斷，且通常並不單純，建議盡早就醫檢查。

右上腹疼痛：

可能是肝、膽、十二指腸的問題，如膽囊炎、膽絞痛、十二指腸發炎等。

中上腹疼痛：

可能是胃、十二指腸前端、胰臟發炎、潰瘍等問題。

左上腹疼痛：

可能是胃的左端、脾臟等問題，而胰臟也有些許跨足到左上腹。此處出現問題可思考是否腹部近日曾有受到撞擊，因為也有可能是脾臟破裂的可能。

●中腹疼痛（肚臍周圍）：

中腹主要器官為大腸和小腸，吃壞肚子等腹痛情況，通常會出現於此處，但也未必就是吃壞肚子，也有可能是深層肌肉疼痛，或腸道發炎、癌症等問題，若有疑慮也應盡早就醫。而盲腸炎初期，也很常出現在肚臍附近的位置。

●下腹疼痛：

下腹主器官也相較中腹較多，除了腸道也有膀胱、腎臟、盲腸、闌尾等，以及子宮、卵巢等女性特有器官，因此女性在非生理期等正常情況下出現疼痛，需多加留意可能為婦科疾病。而也因為腸道主要分布也有跨足到下腹，因此疼痛常被誤以為是單純的吃壞肚子，如最常被誤會但發炎起來嚴重足以致命的盲腸炎。因此下腹若有出現強烈不適，更應提高警覺。

右下腹疼痛：

可能為盲腸、腎臟、婦科疾病等問題，且為盲腸炎最常出現的位置。此處出現疼痛，若為盲腸炎通常已經是中後期，不容輕忽，日前知名港星吳彥祖，就曾因將此處腹痛誤以為是吃壞肚子，經急救檢查發現為盲腸炎，險些因延誤就醫而喪命。另一個可能則常見是腎結石，腎結石在初期時通常在腎臟上方，較不易有疼痛感，因此若出現疼痛通常是已掉入下端，較為嚴重，容易阻塞。

中下腹疼痛：

可能為大腸、直腸、婦科疾病等問題皆有可能，而若膀胱若有排尿滯留等情況也會在此出現疼痛。

左下方腹痛：

可能為乙狀結腸、婦科疾病、便秘、憩室炎等問題。此處可說是大腸較尾端的位置，因此輕微的便秘常見會在此出現疼痛，而若便秘較為嚴重者，當然就有可能跨足到其他腹部區域。而若有輕微便秘情況者，也可以試試適度按摩輕推左下腹，或許能有些許幫助。

●位置不定的腹痛：

除了上述通常較為固定的疼痛位置，腹部的疼痛也有可能會出現移動式的疼痛，例如吃壞肚子，若飲食不潔食物可能在胃部就開始對身體造成不良反應，接下來幾乎遍布腹部的腸道就都有可能各處陸續出現問題。

盲腸雖主要位於右下腹，但因其為「懸吊式」的器官，因此盲腸炎也有可能因各人不同疼痛的位置也不同。

憩室炎通常出現在左下腹，但因腸道分布廣的關係，也有可能移動到腹部其他位置。

腸道發炎、癌症等造成的疼痛，也可能因腸道分布較廣，各區域都有可能出現，而此原因所造成的疼痛，常見也會合併發燒、血便等症狀。

●需立即就醫的腹痛：

除了前述各區所介紹的腹痛外，王威傑醫師也表示，許多民眾在出現腹痛時通常往往會觀察個幾天，但若出現了按壓後手放開會出現特別不適的反彈痛、腹部不明原因僵硬的腹壁僵直、不同以往的異常劇痛、冒冷汗、喘、黑便、吐出膽汁、合併連續發燒三天者等情況，不論是在哪一區出現的腹痛都應立即就醫，因為此類型情況往往較為嚴重、危及，例如器官破裂、器官血管破裂等。

需特別留意腹痛情況：

王威傑醫師表示，疼痛是身體所發出的警訊，像是糖尿病等特殊情況的患者，常見會有痛覺能力感覺不敏銳的情況，甚至根本感覺不到，容易忽略掉腹痛的警報，且不只是腹痛，其他地方也都有可能，若是情況較為嚴重的情況也被忽略掉，就有可能在不自覺中身處致命的危機當中，不能大意。而開刀者在開刀結束後，或車禍等撞擊者，三天至一週內也應留意腹部疼痛。

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