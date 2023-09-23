金州勇士決定不會在季前訓練營之前簽下「魔獸」霍華德（Dwight Howard），根據美媒The Athletic記者查拉尼亞（Shams Charania）23日報導，勇士將會「保留彈性」而不急著簽下1位長人，有可能留待訓練營階段或是球季中途才進行補強，所以霍華德也還有機會。

霍華德本周前往洛杉磯進行兩天的面試，與勇士主力球員格林（Draymond Green）、保羅（Chris Paul）一起訓練。勇士、霍華德的面試原先是未公開的，但很快有媒體KRON4 News洩漏出去，格林對此還Ｘ文說：「希望有一天不要每件事都被爆出去，這是我的夢想。」霍華德參加面試以及和格林等人練球的消息曝光，隨即勇士不打算簽他的消息同樣遭到揭露。

《舊金山紀事報》對勇士要簽下霍華德的想法提出疑慮，如果只是要補進長人，勇士大可以尋求年輕球員，他們的風險比較低，不像霍華德那樣有舊傷或在球場外造成困擾。該報還認為勇士如果真的簽了霍華德，也不會給出全額保障合約。勇士球員名單目前有13人，他們預計會在開季前補進第14人，可能保留第15人空缺，做為季中交易或是季末買斷市場的操作空間。