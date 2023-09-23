今天補班日環境風場為東北風，迎風面有短暫雨，中央氣象署針對基隆北海岸、宜蘭及大台北山區發布大雨特報；桃園以南晴到多雲，午後中南部及各山區有局部短暫雷陣雨。下周末（9／29～10／1）就是中秋節連假，可能有首波東北季風南下，另外南海一帶有熱帶低壓或颱風生成機率，北部、東半部天氣持續不穩定。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天東北風微弱，北海岸及東北部有局部短暫雨，花東偶有局部短暫雨，其他地區晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨。氣象署凌晨針對基隆北海岸、宜蘭及大台北山區發布大雨特報，影響至今天上午。

這波東北風無冷空氣，今各地氣溫：北部25至36度、中部24至35度、南部24至36度、東部22至35度。

至於下周末中秋節假期的天氣，吳德榮表示，最新歐洲及美國模式模擬中秋節天氣皆顯示，南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動發展；另有一個發展失敗的擾動移至北部海面，形成微弱鋒面，伴隨南海擾動向台灣輸送水氣，天氣不穩定。

天氣風險分析師吳聖宇也指出，中秋連假期間北邊大陸高壓有增強趨勢，可能帶來東北季風南下，同時南邊低壓區內擾動也逐漸發展，南海一帶可能有熱帶低壓或颱風生成，南北之間的系統共同為台灣帶來偏東到東北風，迎風面北部、東半部降雨明顯；中南部雲量偏多，午後山區有局部熱對流雷雨。