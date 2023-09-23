巴西進口蛋近期屢爆爭議，農業專家「Lin bay好油」林裕紘經常上節目跟在臉書發文評論政府，甚至和農業部隔空交火。不料林裕紘於昨(22日)突然發文表示，自己接到威脅全家人身安全的私訊，對方甚至清楚他家地址；林為此宣布即日起停更、不再上節目露面。對此，台北市立委參選人羅智強相當不捨，昨在臉書痛批「民進黨統治下的台灣民主，已經變成黑色笑話」。

林裕紘表示，經營「Lin bay好油」粉絲團，過去評論政府受到了很多的批評跟抹黑，也曾被恐嚇過家破人亡，「如今這樣包含我太太、住居點、家人的警告，讓我思考我該怎麼辦？我很想繼續勇敢，但我是一個丈夫、也是一個父親，我不應該讓我的家人陷入危險之中。

從林裕紘在臉書貼出的圖片可以看到，一名何姓男子私訊說，「林裕紘，很會爆料幹政府嘛，很邱嘛，我知道你老婆叫OOO，你家住桃園市OOO，還有一個OOO，你最好小心老婆跟小孩的安全，我們走著瞧，X」。上文OOO為林裕紘自行馬賽克的隱私內容。

談及林裕紘遭到威脅，羅智強說到，Lin bay好油站在捍衛食安的最前線，卻招來側翼抹黑、打壓、出征、以及對家人的恐嚇，無奈停更了。羅質疑，「什麼時候，我們的言論，不再享有免於恐懼的自由，民進黨統治下的台灣民主，已經變成黑色笑話，Lin bay好油，謝謝你為捍衛台灣食安的努力，祝福！加油！」

此外，在看到羅智強的PO文後，網友也紛紛在下面留言，「真悲哀只能跟他人說聲加油而已，超級無力感的」、「謝謝強哥，幫聲張正義」、「感謝他為台灣做的這些。差一點整個臭蛋事件就被雪藏了，然後不知道有多少人會吃到過期的蛋食物中毒」、「好油不僅專業，說出的話都有憑有據」、「威脅到家人了，監督執政黨就是很危險」。

由於家人受到威脅，Lin bay好油粉絲專頁今早顯示已經關閉。