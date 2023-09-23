屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」昨(22日)驚傳大爆炸，搜救隊員在今天凌晨零時35分及零時49分，在不斷爆炸及高溫中，冒險尋獲失聯消防人員3人，不幸均已殉職，連同先前救出不治的賴姓隊員，總共造成4名消防隊員殉職，目前大體已連夜送往殯儀館，但消防員陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔因遺體嚴重遭受火焚，目前難以辨認，因此目前已採集DNA比對身分。
凌晨尋獲的3名消防隊員，因為遺體嚴重焚燒，透過外觀及衣物無法辨認，即使交由家屬認屍也無法確認，並請檢察官相驗，並採集DNA比對，目前仍有6位民眾失聯。
據了解，這家生產高爾夫球設備的工廠，製造高爾夫球的球心是由合成橡膠和關鍵添加物混合製成，其內部橡膠含量高於99%，有些關鍵添加物會與水產生強烈反應，甚至發生爆炸，這次火警才不斷傳出爆炸。
據悉，這起爆炸威力驚人，有消防員進火場搶救時，因遇閃燃爆炸，導致被東西壓著而受困，最後造成4名消防隊員殉職。
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