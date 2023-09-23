進口蛋爭議持續延燒，近日社群流傳一封「千萬不要去全家、7-Eleven買茶葉蛋」的訊息，並指超商的茶葉蛋為進口的巴西毒蛋。對此台灣事實查核中心詢問4大超商，業者皆表示，門市製作販售的鍋爐茶葉蛋是國產蛋。

近日社群平台與通訊群組流傳一封訊息，內容提到「最近千萬不要去全家、7-Eleven買茶葉蛋，名嘴他們已經說了，現在超商的茶葉蛋是進口的巴西毒蛋！」

台灣事實查核中心指出，農業部在16日的記者會曾說明進口雞蛋的流向之一為加工業者，包括液蛋、水煮蛋、滷蛋、茶葉蛋等，並未提到「超商茶葉蛋就是進口蛋」。

查核中心分別詢問4大超商，7-Eleven統一超商表示，門市販售的鍋爐茶葉蛋都是使用國產蛋，均可溯源，也符合食安法規定；至於架上其他廠商的茶葉蛋製品，生產地依食品標示法規定。

全家便利商店表示，門市使用做茶葉蛋的符合CAS認證，現售所有蛋品如溫泉蛋等來源均為國產蛋。萊爾富指出，門市販售的茶葉蛋、生鮮蛋品，皆為台灣國產雞蛋，並經CAS驗證。另外OK超商也表示，門市販售的鮮食是使用國產蛋，架上販售的盒裝蛋也都是國產蛋。