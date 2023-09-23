一名女網友分享，跟幾位好閨蜜計畫日本之旅，說好要拋棄另一半跟姐妹旅遊，結果朋友們每天晚上8點就吵著要回飯店，因為要跟男朋友視訊聊天，不僅如此每天還睡遲到，然後起床後還慢慢梳妝打扮，最扯的是去日本玩5天完全沒吃到美食，每天不是吃超商，就是到超市隨便買，讓她超級心累，也引起網友討論。

一名女網友近日在臉書社團《爆雷公社》上分享，旅行最怕遇到雷隊友，當初明明說好要來一場女人之旅，閨蜜們一個個喊著要拋夫棄子、放生男朋友，結果每天不到晚上8點就要趕著回飯店跟另一半視訊，甚至還有人「掛睡（網路用語：電話不掛斷的睡覺）」，讓她看了超傻眼。

女網友表示，出發前列了一堆清單要吃什麼，結果每天都睡遲到，然後還要慢慢化妝、悠閒捲頭髮才能出門，因此每天早餐都只能吃超商，如果她抱怨，閨蜜還會說「御飯糰很好吃欸！」但她就想問「是有多好吃？好吃到來日本玩5天，5天早餐都要吃？」而且還有雷隊友早上暴食3個御飯糰，結果午餐時間到了就完全吃不下。

女網友指出，早餐和午餐已經慘不忍睹，沒想到晚餐更隨便，朋友們一直說可以去超市採買回去飯店吃，她忍不住抱怨，閨蜜們還理直氣壯地說「我們就不重視吃嘛！」讓她內心很崩潰，因為她很重視，而且其中一個朋友第一天到超市買了2顆水蜜桃回飯店，到了最後一天那2顆水蜜桃還在桌面上，也讓她看了超不解，買了為何不吃？

女網友也說，陪閨蜜們去逛街也很令人崩潰，逛藥妝店買到失心瘋，提不動戰利品就吵著要回飯店放，但逛街的地方離飯店至少要40分鐘，一群人浩浩蕩蕩回飯店放東西以後，這位朋友竟然又說要回去剛剛那邊繼續逛，但明明飯店附近也有一模一樣的藥妝店，她真的不懂為何非要跑到這麼遠的地方去逛。

貼文引起網友討論，「出國隊友真的很重要，要慎重考慮」、「我會果斷放生，真的好雷」、「不管他們，自己去玩的開心，按照自己行程走，他們不跟他們的事，都出國了還這種樣子真的很讓人討厭」、「這種朋友放生就好，開心的玩自己的」。