粉絲團「Lin bay好油」林裕紘經常以專業數據、犀利的見解，評論政府農業政策，近日也因為超思、進口蛋爭議，多次砲轟農業部；但他昨發文指出，遭人威脅全家人安全，因此宣布即日起停更、不再上節目露面。對此，不少網友在批踢踢留言討論「原來民主國家是不能說實話的」、「有政府好安心？」媒體人羅旺哲也發文怒批，「這社會，還有公理正義嗎？」

林裕紘表示，做「Linbay好油」這個粉絲團，評論政府受到了很多的批評跟抹黑，在過去也曾經被恐嚇過家破人亡，很想繼續勇敢，但自己是一個丈夫、也是一個父親，不應該讓家人陷入危險之中，因此宣布停止更新，臉書粉專也已關閉。

羅旺哲昨在臉書發文，下午才跟Linbay好油林大哥，一起上電視節目，繼續追進口蛋爭議，沒想到晚間傳出他被不明人士放話，甚至威脅家人，這真的是太過分了。這社會，還有公理正義嗎？他並在留言處指出，台灣社會是病了嗎？還是說因為政治立場，連全民的食安都可以不顧？今天好油大哥揭開的，真的是直接戳破民進黨進口爭議的核心問題，但居然...居然身家都被不明人士威脅，難道現在真的是黑道治國嗎？太讓人氣憤、太讓人失望了。

有不少網友也在PTT表示，「很扯耶」、「說真話卻被威嚇，這社會真病」、「言論自由是民主社會的根本」、「不抓出來還好意思講民主國家?」「誰說我們是民主社會？」