金萬林總經理楊文明指出，乳癌為台灣婦女罹患率最高的疾病，所幸目前已經有相當多針對乳癌的標靶療法的新型藥物上市。透過NGS檢測，可協助醫生找出病灶，針對病患設計最佳的療法，治療後，也可以透過NGS檢驗，追蹤體內的癌細胞因子的變化，避免復發。

據衛福部國民健康署統計，乳癌為國內婦女罹患率最高的癌症。25歲以上女性即為可能發生乳癌的族群，而台灣女性乳癌發生的高峰期為45~69歲左右，比歐美早10年。造成乳癌的原因有很多，為依據乳癌組織檢體上的動情激素受體、黃體激素受體與第二型人類表皮因子受體(所謂的HER2)的表現，乳癌大致可分為四大種亞型，這些都可以透過NGS檢測得知病灶。

拜精準醫療之賜。現在已經有許多針對乳癌的標靶療法，若發現乳癌，即可透過NGS等高階檢測，發現致病的基因突變靶點，將可協助醫生找出病灶，並據以制定最適合病人的治療方案，提供醫療效率。此外，接受治療的病患，也可以透過NGS掌握預後情形，並監控復發的可能，若能普及，將可提高癌症醫療效率，增進整體醫療效益。

台灣各方倡議開放MGS納入健保給付多年，將於明年正式納入，金萬林佈局NGS檢測，已經取得衛福部LTDS認證，是少數可提供高階基因檢測的廠商。尤其在癌症部分，有完整的檢驗套組可供選擇，因應臨床藥物的進展及未來新藥的開發，能一次檢測523個癌症相關基因以及同源重組修復缺失(Homologous Recombination Deficiency；HRD)，讓醫生得以為病患針對致病基因對症下藥，尤其是針對乳癌病患的突變基因，都有對應的檢測服務，可望成為納入健檢後，少數可滿足快速成長的檢測需求的廠商。