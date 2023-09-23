屏東科技園區，高爾夫球代理廠發生大爆炸事件。屏東縣消防局昨（22日）傍晚接獲火警通報，賴俊儒加入救火行列，後因失去意識，送醫搶救後宣告不治。搜救隊員於今凌晨零分別尋獲失聯3名消防人員，憾均已殉職；連同先前救出不治的賴姓隊員，一共4名消防隊員不幸殉職。其中一名殉職消防員賴俊儒因面目全非、父親悲痛至極，無法認定兒子屍體，其好友們，更紛紛於湧入臉書貼文，留言表達不捨，「拜託這不是真的」。

（圖／翻攝自「賴俊儒Facebook」）

根據賴俊儒臉書上可見，賴俊儒的自拍頭像裡笑容燦爛、陽光自信，再觀察賴俊儒最後一篇臉書貼文，則暫更於9月11日。從照片畫面所顯示，當時賴俊儒與分隊學長正在訓練，他甚至將這一幕畫面上傳臉書作為日常點滴的分享：「終於被我找到分隊學長強壯又內心溫柔的祕密，原來是一邊深蹲一邊看小美人魚阿！」

（圖／翻攝自「賴俊儒Facebook」）

稍早時，已證實賴俊儒不幸於此次救援行動中殉職的消息，其好友們紛紛湧入他最後一篇貼文，以表悼念：「天佑消防，要平安歸來」、「我選擇相信奇蹟，拜託要平安歸來」、「說好帶我去坐遊艇的！」、「希望這不是真的」。