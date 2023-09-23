五月天主唱阿信日前在西安舉辦演唱會，因為身體不適戴著氧氣罩開唱，引發粉絲關注，他事後透露身體狀況：「我知道這兩天大家都有一點擔心我，但是沒事的，只是一點小小的感冒」，為了不讓粉絲擔憂，他昨(22日)在社群曬出大學時期的裸身照片，短短8小時就吸引超過6萬人按讚。

阿信透露先前身體不適引發關注，連搭機時都被海關人員慰問，充分感受到外界的關心超乎想像，除了再次強調自己真的很好，也允諾所有人「一定會好好照顧自己」，接著附上大學時在海邊的照片，並自我調侃：「大學時期的我，看起來就一副欠揍的模樣，如果當時你認識我，你會知道那不只是看起來而已」，他更透露當時除了瘋社團、搞音樂、參加音樂祭，要不然就是白天翹課及熬夜趕作業，導致分不清楚「到底是太揮霍青春，還是太珍惜青春」。

阿信除了大放福利PO出赤裸上半身的鮮肉嫩照，還不忘附註「你的欠揍男友」，立刻引起粉絲留言：「這是不用付費就能看的嗎」、「救命啊，這是裸男嗎」、「不該遮的都遮住了」、「好久没看到穿這麼少的你了」、「這樣的日常多發一點」、「可以在演唱會復刻這張照片嗎」、「差一點就露點了，我的天啊」、「我以為我追蹤到什麼假帳號」、「差點以為連褲子也沒穿」。