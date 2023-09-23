攝護腺肥大不只排尿變慢、頻尿、夜尿，還可能嚴重傷害膀胱、腎臟。泌尿科醫師表示，男性50歲後，攝護腺會開始增大，會出現尿速變慢、頻尿、夜尿等問題，一旦排尿不順，需儘速就醫，以免引發更多併發症，對膀胱造成不可逆的傷害，並傷害腎功能，未來洗腎風險大增。

童綜合醫院泌尿科醫師呂謹亨在臉書粉專表示，攝護腺肥大症狀主要分「阻塞性」及「刺激性」症狀兩種。前者包括小便斷斷續續、尿柱較細、需用力才能排尿、解不乾淨、小便後仍會滴滴答答。後者則為頻尿、急尿、夜尿。

他表示，除了造成上述排尿困擾外，其實攝護腺肥大可能引發眾多的合併症，因為攝護腺肥大可能造成下泌尿道阻塞，長期阻塞的結果會使膀胱壁變粗、變厚、彈性變差，也可能造成膀胱憩室、膀胱結石，甚至尿不出來，而需插導尿管、經常的尿路感染，而引發急、慢性膀胱炎。

此外，膀胱退化增厚會進而影響上泌尿道，包括輸尿管及腎臟，造成腎水腫及腎功能受損，引發尿毒症，未來洗腎的風險大增。

呂謹亨提醒，男性50歲後攝護腺開始增大，每個人進展速度不同，一旦發現有解尿不順的情形，一定要儘速到泌尿科門診檢查，透過簡單超音波、尿流速，即可診斷。再經由醫師專業評估，是否需要開始服用攝護腺藥物、甚至手術治療。「千萬不要等尿不出來才手術，否則將重創膀胱、腎功能。」