屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日驚傳爆炸，昨日深夜以拉出3名消防員殉職遺體，目前身分待辨認，早上7時許再度尋獲2名男女遺體，確認是工廠員工，送屏東榮總待認屍。而目前有家屬奔往現場，並在一旁祈禱趕快找到失聯者。
先前傳出工廠內有7名員工失聯，後來確認有1位已自行就醫，目前仍有5個員工困在火場內，尚有5人失聯(含1消防員)。而工廠現場目前以大型機具破壞建築物搶救中。
屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日驚傳爆炸，昨日深夜以拉出3名消防員殉職遺體，目前身分待辨認，早上7時許再度尋獲2名男女遺體，確認是工廠員工，送屏東榮總待認屍。而目前有家屬奔往現場，並在一旁祈禱趕快找到失聯者。
先前傳出工廠內有7名員工失聯，後來確認有1位已自行就醫，目前仍有5個員工困在火場內，尚有5人失聯(含1消防員)。而工廠現場目前以大型機具破壞建築物搶救中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。