屏東工廠大火不斷！明揚國際惡火再奪2命 重機具進駐開挖尋失聯員工 @ChinaTimes ​

屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日驚傳爆炸，昨日深夜以拉出3名消防員殉職遺體，目前身分待辨認，早上7時許再度尋獲2名男女遺體，確認是工廠員工，送屏東榮總待認屍。而目前有家屬奔往現場，並在一旁祈禱趕快找到失聯者。

先前傳出工廠內有7名員工失聯，後來確認有1位已自行就醫，目前仍有5個員工困在火場內，尚有5人失聯(含1消防員)。而工廠現場目前以大型機具破壞建築物搶救中。