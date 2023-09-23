勇士球星小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）再度推進他的大聯盟新紀錄，23日對戰國民他擊出第40支全壘打，不僅成為40轟、40盜的史上第5人，更是開創了專屬於他個人的40-60俱樂部。事實上小阿庫尼亞賽前已經累積68次盜壘，他極有可能譜寫40轟、70盜，令後人難以企及的40-70超級紀錄。

大聯盟前4位40-40名將包括坎塞柯（Jose Canseco）在1988年的42轟40盜，他該季獲選美聯MVP。1996年的邦茲（Barry Bonds）也是42轟40盜，1998年的A-Rod（Alex Rodriguez）42轟46盜，2006年的索利安諾（Alfonso Soriano）46轟41盜。

可以看出幾位前輩都是正好達標40-40，小阿庫尼亞則是季中就達陣30轟60盜的前所未見紀錄，達到40轟之後似乎不宜再和其他人並列，因為他完全是另一個境界的「跑轟」高手。開季前有球迷指出本季的牽制新規則（投手只能牽制兩次）、壘包加大都有助於盜壘，要求在紀錄打上星號，除了小阿庫尼亞在國聯獨走，美聯盜壘王路易茲（Esteury Ruiz）61盜也相當驚人，但他只有4支全壘打。

小阿庫尼亞還有超過100分打點，攻擊指數超過1.000，在國聯MVP之爭暫領先隊友歐森（Matt Olson）、道奇球星貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）。