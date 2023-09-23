在聯準會基準利率可能升更高、高更久的陰霾籠罩下，道瓊、標普500和那斯達克指數連跌第4天。標普500指數和那斯達克指數本周分別收跌2.9%和3.6%，連續第3周收黑，並雙雙創下3月以來最大單周跌幅。藍籌股道瓊指數周線下跌1.9%。

周五收盤，道瓊指數跌106.58點或0.31%，報33,963.84點。標普500指數跌9.94點或0.23%，報4,320.06點。那斯達克指數跌12.18點或0.09%，報13,211.81點。費城半導體指數上漲26.44點或0.79%，報3,365.29點。

標普500指數在周四跌破百日移動均線，為3月以來首見，現在仍未站回該重要支撐關卡，意味著目前仍然面臨下行壓力。

聯準會預期今年還將再升息一次，美國公債殖利率應聲飆漲，10年期指標公債殖利率在本周站上2007年以來新高，2年債息升至2006年以來高點。由於投資人將注意力從偏向鷹派的聯準會政策指引轉向後續將發布的關鍵經濟數據，周五10年期債息從16年高點回落。

此外，市場對美國政府可能關門的擔憂日益升高，政府停擺可能削弱消費信心，並導致經濟進一步減緩。

在共和黨保守派勢力倒戈下，美國眾議院周四未能通過國防支出法案的程序性投票。眾議院共和黨籍議長麥卡錫隨後宣布休會至下周二，這表示美國國會可能無法及時在9月底政府關門的最後期限前通過預算案。

標普500指數11大類股跌多漲少。非必需消費品類股跌0.87%，跌幅最大，其次是金融股跌0.74%。科技股（漲0.26%）和能源股（漲0.15%）是唯二收漲的板塊。

重磅科技股漲跌互見，蘋果漲0.49%，微軟跌0.79%，亞馬遜跌0.16%，Alphabet跌0.15%，特斯拉跌4.23%，Meta漲1.13%，輝達漲1.45%。

台股ADR全漲，台積電漲0.33%，聯電漲1.01%，日月光漲1.08%，中華電信漲1.08%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大漲2.87%。

紐約證券交易下跌與上漲股數比為1.12：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.29：1。

標普500指數有1檔成分股觸及52周新高、35檔創新低。那斯達克指數有33檔成分股觸及52周新高、321檔創新低。

美國交易所成交量總計為94.7億股，過去20個日均量為100.9億股。