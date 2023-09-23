屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日驚傳爆炸，昨日深夜已拉出3名消防員殉職遺體，其中失聯名單屏二分隊陳柏翰的家屬一早就到殯儀館認屍，陳母看到名單難掩悲痛地趴在桌上哭泣，走路更需要攙扶，但由於遺體尚無法比對、待DNA比對。而屏二分隊一次痛失3位弟兄，氣氛明顯低迷。
據1名休假被召回隊上的女執勤隊員說，殉職的幾位弟兄平時和大家的互動都很好，一說到此不禁紅了眼眶，也不願再說下去，而分隊外頭的整裝裝備還凌亂的擺放在地上，明顯看得出來昨日大家是多著急地外出救援。
屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日驚傳爆炸，昨日深夜已拉出3名消防員殉職遺體，其中失聯名單屏二分隊陳柏翰的家屬一早就到殯儀館認屍，陳母看到名單難掩悲痛地趴在桌上哭泣，走路更需要攙扶，但由於遺體尚無法比對、待DNA比對。而屏二分隊一次痛失3位弟兄，氣氛明顯低迷。
據1名休假被召回隊上的女執勤隊員說，殉職的幾位弟兄平時和大家的互動都很好，一說到此不禁紅了眼眶，也不願再說下去，而分隊外頭的整裝裝備還凌亂的擺放在地上，明顯看得出來昨日大家是多著急地外出救援。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。