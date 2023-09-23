土耳其製「豺狼」（Jackal ）無人機試射飛彈

台灣經緯航太科技（GEOSAT Aerospace and Technology）已和英國飛思科技（Flyby Technology）簽署協議，為採購、技術轉移和生產160架土耳其製的「豺狼」（Jackal ）無人機鋪路。

據《防務新聞》（Defense News）23日報導，緯航太科技在聲明中說，在本月台北國際航太暨國防工業展中簽署的備忘錄內，還包括亞太等地區的技術轉移。此外，聲明中說，以這為基礎，他們將進一步開發並生產160架新一代「豺狼」無人機。而飛思科技已同意為160 架新型「豺狼」和其他飛思授權產品提供酬載解決方案、測試和生產規劃。

土耳其視距外飛行科技（Fly BVLOS Technology）總經理伊斯利奧盧（Murat Islioglu）說，「豺狼」原本是供民用。但根據和英國夥伴飛思科技簽署的協議，它武裝了達利思（Thales）研製的「輕型多功能飛彈」（LMM），而第一次試射十分成功。他強調，這顯然證明了「豺狼」的多用途性能。

台灣採購160架土耳其製「豺狼」（Jackal ）無人機

此外，伊斯利奧盧說，「豺狼」是從2022年初開始研發，並由土耳其工程師設計製造。而2022年4月時，視距外飛行科技和飛思科技簽署協議，以125萬美元（約3874萬台幣）的價格，出口5架無人機。接著在2022年10月時，「豺狼」便試射了「輕型多功能飛彈」。

伊斯利奧盧還說，就在和飛思科技簽下出口協議後幾個月，他們便和台灣簽署協議，以交流專業知識，並在台灣開設辦事處。他指出，這項協議為雙方未來合作鋪了路。

伊斯利奧盧並透露，飛思科技2023年7月已買下「豺狼」的智慧財產權，有權在英國製造這款無人機並出口。然而，他們在協議中保留了部分出口權利。而這可能意味著，土耳其政府可能不想要某些顧客獲得這款無人機。不過，伊斯利奧盧強調，他們會為夥伴提供技術協助。

而「豺狼」無人機除了能垂直起降外，最大酬載量達15公斤，作戰範圍為130公里、巡航時速約可達108公里，最快時速則可達160公里。至於它的最大升限為4,000米，飛行員可以透過衛星通信技術加以遙控。

另一方面，它不僅能空襲，提供空中支援，還能攻擊飛行中的直升機、瞄準地面坦克、執行後勤任務，並阻絕敵軍使用跑道和道路。由於它是隨插即用系統，因此使用者能在無人機上整合其他裝備和技術。