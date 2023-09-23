大陸外交部網站23日消息，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅22日應約同法國總統外事顧問波恩通電話。王毅表示，中方致力於與歐方通過對話協商解決彼此關切，希望法方為妥善處理有關反補貼調查發揮建設性作用。波恩稱，法方反對陣營對抗，一貫主張歐洲保持獨立自主，將堅持歐中互惠雙贏，歐盟執委會發起的有關反補貼調查不針對中方。

王毅說，得益於兩國元首的戰略引領，中法關係保持高水準發展。兩國各層級交流全面重啟，各領域務實合作取得實質性進展。中方願同法方一道，共同規畫好明年中法建交60周年暨文化旅遊年活動，為雙邊關係注入新的強勁動力。雙方要充分發揮戰略對話和高級別人文交流機制作用，使兩國政治互信更牢固，務實合作更緊密，人文交流更富活力，民意基礎更為深厚。

王毅表示，今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20周年，願同歐方共同規畫好雙方下步交往，為中歐合作開闢新的前景。希望歐方堅持開放包容，秉持市場原則，支持自由貿易，防止落入「保護主義」窠臼。中方致力於與歐方通過對話協商解決彼此關切，希望法方為妥善處理有關反補貼調查發揮建設性作用。

波恩表示，今年，馬克宏總統成功訪中，法中政治經貿人文等各領域合作順利推進。

馬克宏總統珍視同習近平主席建立的互信和友誼，願保持並加強雙方高層交往。法中在多邊事務中開展著良好溝通協調，感謝李強總理來法出席新全球融資契約峰會，法中攜手可為凝聚全球合力作出重要貢獻。期待與中方舉行新一輪戰略對話，加強溝通協調。法方反對陣營對抗，一貫主張歐洲保持獨立自主，將堅持歐中互惠雙贏，歐盟執委會發起的有關反補貼調查不針對中方。雙方同意保持戰略溝通，促進人文交流，進一步便利人員往來。

雙方還就烏克蘭危機交換了意見。王毅表示，中方秉持客觀公正立場，始終致力於勸和促談。希望法國等歐洲大國發揮重要作用，為尋求政治解決創造必要條件。

雙方還就中東、朝鮮半島等問題交換了看法。