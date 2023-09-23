洋基球團送給米蓋卡布瑞拉(左二)珍貴紀念品。（美聯社資料照）

老虎名將米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）的偉大職業生涯剩餘最後一周，本季他在各隊主場獲得熱烈歡迎，獲得各球團贈送紀念禮物。奧克蘭運動家被嘲笑是最爛的地主，他們的禮物居然只是一瓶酒！根據美國記者調查，運動家這瓶酒是Caymus 2020 Sabernet Sauvignon Napa Valley，零售價90美元（新台幣2894元）。

米蓋卡布瑞拉當然不缺錢，但是送禮講誠意，紐約洋基就送了他很棒的禮物，一幅他在2013年轟出追平全壘打的畫像，挨轟的苦主是救援王李維拉（Mariano Rivera）。一些洋基球迷頗有微詞，不過這個場面確實值得留念，卡布瑞拉該年連莊美聯MVP，距今正好是10周年，李維拉本人也從未計較，他當年賽後就極力稱讚卡布瑞拉的勇猛。洋基另外捐贈1萬美元支票給予卡布瑞拉的慈善基金會，

其他的球團像是守護者、紅人都有自製的紀念品送給卡布瑞拉，這些是外面買不到的。相較之下，運動家彷彿是賽前臨時想到才請人去買，而且這個禮物也滿滿的尷尬。卡布瑞拉年輕時有酗酒問題，他接受治療後戒酒「重生」至今13年了，這時候送酒豈不是在挖苦他？無論如何，卡布瑞拉還是高舉著酒瓶向觀眾致意，又拿著酒瓶與運動家教頭卡崔（Mark Kotsay）合影。

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