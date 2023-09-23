明揚廠房高溫燜燒「超過千度」 重機具進駐開挖尋失聯員工(謝佳潾攝)

專門生產高爾夫球具的屏東明揚國際科技公司22日傍晚5點多發生爆炸，造成3名消防員殉職，100人受傷，6人失蹤的慘劇。昨天深夜現場爆炸不斷，廠房陷入火海，消防人員一度暫停搜救並撤退，但因廠內仍混雜大量化學氣體惡臭難聞的氣味，清晨救災單位動用大型機具進場清理廠房及車輛，又挖出2名男女罹難者遺體，經確認後應為員工，目前仍有包含1位消防員在內的5人失蹤。。

根據爆炸現場曝光畫面，可從隔壁廠監視器的影片中看出，原本還有員工在廠外休憩，未料突然「轟」的一聲，炸出大團火球，碎片在空中四散，嚇得員工緊急逃命。

生還者以「人間煉獄」來形容這起爆炸案，馮姓女傷患表示，當時她正在工廠裡面工作，有其他員工叫她快跑出來，結果在跑的時候又爆炸，玻璃全炸碎砸傷她的頭部，她也因頭暈倒地不起，等到回過神來才繼續逃跑。

屏東明揚國際惡火再奪2命，清晨再尋獲2男女失聯員工遺體。(謝佳潾攝)

家屬難掩悲痛心情。(謝佳潾攝)

馮女透露，當時工廠裡面許多人驚慌失措逃跑，也有許多人在呼叫救援，感覺像經歷人生煉獄一樣，當下只想到一直跑一直跑，又看到很多人流血，她算很幸運的，看到其他傷患傷勢她也很心疼，希望大家平安。

40歲戴姓作業員指出，案發當時，他先在廠區看到冒煙，隨後警鈴聲大響，大家聽到後嚇得趕緊往外跑，但隨即就冒出大火，消防員到場後沒多久就爆炸了，爆炸的威力有如氣爆，威力非常大，現場玻璃噴飛，連他逃到大門也被噴飛的玻璃割傷。

23日凌晨，搜救人員發現遺骸，警消依據死者有消防裝備，確定又有2名消防員殉職，但另1名死者仍待確認是否為消防員，至於確定的殉職消防員身分也有待確認中。

現場人員透露，由於有發現部分遺骸，無法確認是否為第4名消防員，還需進一步確認。目前仍有5名員工失聯。