日本傑尼斯事務所近來因創辦人喜多川過去性騷擾惡舉被揭發，陷入輿論風暴，沒想到已經離開傑尼斯的41歲瀧澤秀明也被受害者投訴曾性騷擾，有人指控他愛強迫親吻，還有人自曝曾經被他舔，對此，瀧澤秀明打破沉默透過律師澄清：「毫無事實根據」。

瀧澤秀明13歲時就加入傑尼斯，代表作品是和松嶋菜菜子合演的《魔女的條件》，3年後挾著這股人氣與今井翼組成「瀧與翼」發行專輯，2018年「瀧與翼」解散，瀧澤秀明也同步宣布引退，當時他聲明表示仍對演藝圈有熱情，將繼承強尼喜多川社長的熱情轉任舞台製作人，並將重心放在培育Johnny's Jr。

而強尼喜多川2019年病逝，享壽87歲，近年關於他曾經性騷擾旗下藝人的醜聞連環爆，本月宣布結束家族經營，將由東山紀之接任新社長，未料，近日在傑尼斯所成立的被害人救助委員會中收到一起爆料，有受害者點名已於今年3月跳槽離開傑尼斯並成立新事務所TOBE的瀧澤秀明是強吻慣犯，還有人指出過去曾被他舔，再度引發熱議。

對此，瀧澤秀明所成立的TOBE事務所稍早透過律師滅火澄清全是子虛烏有的抹黑傳言，「毫無事實根據，內容明顯損害本公司及瀧澤的名譽和信用」。而今年3月才成立的TOBE先前宣布旗下第一位藝人為前V6成員三宅健，接著前King & Prince成員平野紫耀、神宮寺勇太，前小傑尼斯團體IMPACTors的7名成員 佐藤新、 基俊介、 鈴木大河、 影山拓也、 橫原悠毅、 松井奏、 椿泰我也加入該公司，如今該公司旗下有12名藝人。

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