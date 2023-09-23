路透報導，歐盟執委會副主席兼貿易專員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）將在23日至26日訪問上海和北京，參加聯合經貿對話，會見中國官員和活躍在中國的歐洲公司，並發表兩次演講。

報導指，在為期4天的赴中訪問期間，杜姆布羅夫斯基斯將敦促中方進一步減少對歐洲企業的限制，並預計圍繞歐盟宣佈將對中國出口電動汽車發起反補貼調查展開艱難對話。

報導稱，對歐盟而言，此次訪問旨在與中國大陸恢復受到新冠疫情影響的雙邊對話，同時歐盟對中俄密切關係愈加謹慎。調查消息可能會導致中方態度冷淡，也有消息人士稱，這可能有助於現場討論變得更專注於「貿易壁壘」問題。

歐盟執委會主席范德賴恩此前正式宣布將對中國大陸電動汽車發起反補貼調查，稱以此保護自身免受受益於國家補貼的中國大陸電動車生產商的影響，此舉引發中方表示高度關切和強烈不滿。

據中國商務部消息，第10次中歐經貿高層對話將於25日在北京舉行。中共中央政治局委員、國務院副總理、中歐經貿高層對話中方牽頭人何立峰與歐盟委員會執行副主席、對話歐方牽頭人杜姆布羅夫斯基斯將共同主持對話。