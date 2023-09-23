膝蓋在生活中扮演相當重要的角色，復健科醫師王思恒引述國外研究提到，若是膝蓋彎曲角度大，受到高阻力、高衝擊時，承受的壓力就會較高，例如跑步、登山。其中，跑步時膝蓋承壓最大，最高可承受體重5.2倍的壓力。因此民眾膝蓋疼痛時，應從膝蓋受力低的運動做起，再慢慢改為受力大的運動。

王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」表示，根據2022年《英國運動醫學期刊》，人在跑步時，膝蓋（髕骨股骨關節）最高可承受體重5.2倍作用力，以他個人的體重為例，膝蓋在跑步時需接受超過400公斤的壓力。

他說明，除了跑步外，當膝蓋面對彎曲角度大、高阻力、高衝擊的運動時，承受的力量就會較大，像是進行跑步、跳繩、登山、大重量深蹲、弓箭步等運動。相反地，若是膝蓋承受的彎曲角度小、低阻力、瞬間衝擊低時，所承受的力量就會較低，如游泳、固定式腳踏車、走路、太極、躺姿直膝抬腿、1/4蹲、硬舉等活動。

他舉例，人在走路時，膝蓋只承受0.9倍體重的壓力，上樓梯時承受3.2倍體重的壓力，但跑步時必須承受5.2倍體重的壓力。

關於膝蓋痛患者復健原則，王思恒表示，應從膝蓋受力低的運動做起，再慢慢增加受力，才不會傷害到膝蓋，且幫助復原，例如蚌殼式、橋式、瑜伽球橋式，都是低承重的運動。此外，體重直接影響到膝蓋承受的壓力，因此減重是顧膝的第一要務。